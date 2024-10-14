Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teen Mom UK: Next Generation

MTVStaffel 2Folge 4vom 14.10.2024
Hundebaby auf Abwegen

Folge 4: Hundebaby auf Abwegen

44 Min.Folge vom 14.10.2024Ab 12

Isha sucht nach Streicheleinheiten und währenddessen bekommt Whitney einen Eindruck vom Showbiz. Jack überredet Chloe dazu, eine Nacht mit ihm zu verbringen. Als Angel einen Nervenzusammenbruch erleidet, bricht Matt unter dem Druck zusammen.

