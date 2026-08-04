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Teen Mom UK

Pferdeliebe

MTV liveStaffel 1Folge 3vom 04.08.2026
Pferdeliebe

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Teen Mom UK

Folge 3: Pferdeliebe

44 Min.Folge vom 04.08.2026Ab 12

Amber fängt an, Männer zu treffen. Mia fällt es schwer, nachts aufzustehen, um ihr Baby zu füttern. Chloe möchte, dass Marley modelt. Dylan kauft Megan ein Pferd. Die Liebe zwischen Raphael und Naomi ist in Gefahr.

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