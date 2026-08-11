Teen Mom UK
Folge 4: Freude und Leid
44 Min.Folge vom 11.08.2026Ab 12
Chloes großer Tag steht bevor. Ihren 18. Geburtstag verbringt sie jedoch mit einem Streit mit Jordan. Megan und Dylan fahren in den Urlaub, damit sie den ganzen Stress hinter sich lassen können. Brooklyn wird getauft, und Naomi sucht das Gespräch.
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Teen Mom UK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Elternschaft
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-11: MTV & © Season 1, Season 6, Season 11: MTV Germany