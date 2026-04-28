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Teen Mom UK

Alte und neue Probleme

MTV liveStaffel 11Folge 2vom 28.04.2026
Alte und neue Probleme

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Teen Mom UK

Folge 2: Alte und neue Probleme

44 Min.Folge vom 28.04.2026Ab 12

Amber hat immer mehr Ärger mit Ste. Mia macht sich unterdessen Sorgen um Marliya, weil sie krank ist. Chloe bereitet hingegen Marley aufs Brudersein vor. Sassi verfolgt ihre Träume, aber es tauchen mitunter auch Albträume auf.

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