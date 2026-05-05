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Teen Mom UK

Nach vorne blicken oder nach hinten?

MTV liveStaffel 11Folge 3vom 05.05.2026
Nach vorne blicken oder nach hinten?

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Teen Mom UK

Folge 3: Nach vorne blicken oder nach hinten?

44 Min.Folge vom 05.05.2026Ab 12

Junge Mütter aus Großbritannien geben Einblick in die Bewältigung ihres Elternlebens. Im Mittelpunkt stehen die Beziehungen zu ihren Kindern und zu ihren Partnern sowie ihre persönliche Entwicklung und ihr Alltag als Teenager-Mütter.

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