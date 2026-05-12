Teen Mom UK
Folge 4: Die großen Tage
44 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12
Amber und Ste liefern sich einen Entscheidungskampf, aber wird sie von ihm kriegen, was sie will? Und Mia tritt zu einem ganz persönlichen Endkampf mit Maggie an. Sassi startet ihr brandneues Geschäft. Für Chloe ist der große Tag endlich gekommen!
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Teen Mom UK
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Genre:Reality, Elternschaft
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 8-11: MTV & © Season 11: MTV Germany