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Teen Mom UK

Die großen Tage

MTV liveStaffel 11Folge 4vom 12.05.2026
Die großen Tage

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Folge 4: Die großen Tage

44 Min.Folge vom 12.05.2026Ab 12

Amber und Ste liefern sich einen Entscheidungskampf, aber wird sie von ihm kriegen, was sie will? Und Mia tritt zu einem ganz persönlichen Endkampf mit Maggie an. Sassi startet ihr brandneues Geschäft. Für Chloe ist der große Tag endlich gekommen!

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