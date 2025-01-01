Zum Inhalt springenBarrierefrei
Teenager werden Mütter

Episode 1

ATVStaffel 14Folge 1
Episode 1

Teenager werden Mütter

Folge 1: Episode 1

62 Min.Ab 12

Julia war erst 16, als sie von Valentin schwanger wurde. Inzwischen hat sich die junge Frau gut in ihre Mutterrolle eingefunden. Valentin dagegen kann sich mit seiner Blitzvaterschaft noch nicht anfreunden. Cathlyn ist 19 Jahre jung und alleinerziehend. Der leibliche Vater ihrer Tochter Alessia hat das Weite gesucht. Cathlyns neuer Freund David kümmert sich jedoch rührend um die Kleine. Eine glückliche Fügung - wären da nicht die Beziehungsprobleme des jungen Paars.

