Teenager werden Mütter
Folge 6: Episode 6
60 Min.Folge vom 01.11.2022Ab 12
Im Grazer Sanatorium herrschen Glücksgefühle. Marcell ist nun stolzer Fünffachpapa, für Vanessa ist die kleine Lina das vierte Kind. Marcell hat sich nun geschworen, nicht erneut Vater zu werden und sich einer Vasektomie zu unterziehen. Nadine ist enttäuscht: Vickys Schwangerschaftstest fiel negativ aus. Doch es besteht Hoffnung, dass die künstliche Befruchtung doch funktioniert hat, denn Vicky ist seit drei Tagen überfällig.
Genre:Unterhaltung, Reality
Produktion:AT, 2017
12
Copyrights:© ODEON Entertainment Productions GmbH
