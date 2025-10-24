Zum Inhalt springenBarrierefrei
ProSiebenStaffel 3Folge 18vom 24.10.2025
Folge 18: Die dunkle Seite des Mondes

21 Min.Folge vom 24.10.2025Ab 6

Sheldon hat den diesjährigen Wissenschaftspreis gewonnen. Als er jedoch erfährt, dass er auf dem Bankett eine Rede halten soll, bekommt er schreckliches Lampenfieber und überlegt sogar, den Preis abzulehnen. Leonard, Howard, Raj und Penny wollen ihm dabei helfen, den Abend souverän zu bewältigen. Während Raj ihm anbietet, sein Selbstbewusstsein mit indischen Meditationsübungen zu steigern, versucht Leonard, Sheldons Ängsten mit einer Analyse entgegenzuwirken.

