The Big Bang Theory
Folge 21: Vierer ohne Sheldon
21 Min.Folge vom 29.12.2025
Sheldon erwartet Besuch von Dr. Elizabeth Plimpton, einer befreundeten Wissenschaftlerin. Da Elizabeth nicht gerne in Hotels wohnt, lädt Sheldon sie zu sich nach Hause ein. Raj und Leonard sind schwer beeindruckt, da sie ihre Arbeit sehr bewundern. Doch Elizabeth will mit Leonard noch mehr austauschen als wissenschaftliche Erkenntnisse. Nach einer gemeinsamen Nacht träumt Leonard bereits von einer neuen Beziehung - ohne zu ahnen, dass Elizabeth inzwischen weitergezogen ist ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen