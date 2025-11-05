The Big Bang Theory
Folge 21: Souvlaki statt Pizza
20 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 6
Sheldon kann nicht ins Bad, weil Leonard gerade mit Priya unter der Dusche steht. Sheldon ist außer sich und wirft Leonard schwere Verstöße gegen die Mitbewohner-Vereinbarung vor. Priya nimmt sich der Sache an und kann in Leonards Sinne erklären, dass die Vereinbarung in diesen Punkten juristisch nicht haltbar ist. Als Leonard, Howard, Raj und Priya dann auch noch am Pizza-Tag griechisches Essen ins Haus holen, ist Sheldon vollends mit den Nerven am Ende. Er flüchtet zu Penny.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen