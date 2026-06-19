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The Big Bang Theory

Die Bewegungsmelder-Belästigung

ProSiebenStaffel 12Folge 14vom 19.06.2026
Die Bewegungsmelder-Belästigung

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The Big Bang Theory

Folge 14: Die Bewegungsmelder-Belästigung

19 Min.Folge vom 19.06.2026Ab 6

Bernadette und Howard sind wie vom Donner gerührt, als plötzlich der Bewegungsmelder der neuen Nachbarn anschlägt und ihre Terrasse taghell beleuchtet, gerade als sie in den Whirlpool steigen wollen. Dabei wird ihnen klar, dass der neue Balkon über ihre Grundstücksgrenze hinausreicht. Am nächsten Tag wollen sie sich beim Vermessungsbüro der Stadt beschweren - ohne Erfolg. Sheldon, der Behördenkram liebt, bietet Howard und Bernadette daraufhin seine Hilfe an ...

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