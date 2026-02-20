Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Big Bang Theory

Sex mit der Erzfeindin

ProSieben Staffel 2 Folge 2 vom 20.02.2026
Sex mit der Erzfeindin

The Big Bang Theory

Folge 2: Sex mit der Erzfeindin

21 Min.Folge vom 20.02.2026

Penny stellt Leonard, Sheldon, Howard und Raj ihren neuen Freund Eric vor. Leonard lässt sich daraufhin auf eine Beziehung mit seiner Kollegin Leslie Winkle ein. Damit hat vor allem Sheldon Probleme, schließlich ist Leslie seine Erzfeindin, die ihn bei jeder Gelegenheit beleidigt. Als Sheldon dann auch noch die gemeinsame Wohnung verlassen muss, damit Leonard und Leslie ungestört sein können, sinnt er auf Rache ...

