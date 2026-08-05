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The Big Bang Theory

Die animalische Amy

ProSiebenStaffel 4Folge 10vom 05.08.2026
Die animalische Amy

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The Big Bang Theory

Folge 10: Die animalische Amy

20 Min.Folge vom 05.08.2026Ab 6

Howard und Raj haben Streit - sie sind sich uneinig, wer im Falle eines radioaktiven Unfalls zum Superhelden und wer zu dessen Gehilfen werden würde. Eine Reihe von Mutproben soll den beiden Aufschluss geben ... Penny, Bernadette und Amy sitzen im Restaurant, als Zack auftaucht, einer von Pennys Ex-Freunden. Amy reagiert auf Zacks Anblick mit einer heftigen körperlichen Reaktion. Gemeinsam mit Sheldon versucht sie, die Ursache herauszufinden ...

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