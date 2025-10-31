The Big Bang Theory
Folge 11: Der peinliche Kuss
20 Min.Folge vom 31.10.2025
Noch während Leonard, Howard und Raj sich von Sheldon bei einem selbst erfundenen Kartenspiel besiegen lassen, kommt Penny mit Zack vorbei. Sie ist wieder mit ihm zusammen. Leonard ist frustriert. Die Jungs machen sich über Zack lustig, ohne dass er es kapiert. Penny ist sauer und verlangt, dass sie sich entschuldigen. Die Jungs wollen Zack daraufhin mit in den Comicbuchladen nehmen und überreden ihn dort, mit ihnen zum Kostümfest zu gehen - als Gruppe könnten sie gewinnen ...
Weitere Folgen in Staffel 4
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen