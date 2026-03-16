The Big Bang Theory
Folge 15: Der Mann der Stunde
21 Min.Folge vom 16.03.2026Ab 6
Der Universitätspräsident Dr. Siebert verlangt von den jungen Wissenschaftlern, bei einer Spendenveranstaltung älteren, reichen Leuten zu schmeicheln, um Gelder für Forschungsarbeiten zu bekommen. Da Sheldon sich weigert, müssen sich Leonard, Howard und Raj von einer gut betuchten Witwe in Verlegenheit bringen lassen, die das sichtlich genießt. Die alte Dame findet immer mehr Gefallen an Leonard und lädt ihn zum Abendessen ein. Als sie ihn küsst, ist er zunächst schockiert ...
Weitere Folgen in Staffel 4
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen