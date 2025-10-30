Der falsche richtige FreundJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 9: Der falsche richtige Freund
21 Min.Folge vom 30.10.2025
Leonard ist überrascht, als Penny ihn vor ihrem Vater Wyatt plötzlich küsst. Penny erklärt dem verwirrten Leonard, sie hätte ihrem Vater erzählt, dass sie wieder ein Paar seien, weil ihr Vater begeistert von ihm war und sie nicht länger über das Thema reden wollte. Raj will die Nacht in seinem Büro verbringen, weil er mit einem ferngesteuerten Teleskop Planeten beobachten möchte. Howard und Bernadette leisten ihm Gesellschaft - schon bald ist Raj genervt von dem Pärchen.
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen