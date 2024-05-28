The Big Bang Theory
Folge 4: Such Dir eine Inderin!
20 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 6
Raj bläst Trübsal: Seine Freunde haben alle eine Freundin, er ist weiterhin einsamer Single. Penny und Bernadette beschließen, eine Freundin für ihn zu finden. Das Vorhaben gestaltet sich jedoch als schwierig - Rajs Unfähigkeit, mit Frauen zu sprechen, ist ein großes Problem. Emily, eine Bekannte von Penny aus dem Fitness-Studio, scheint die ideale Frau zu sein, da sie taub ist. Und tatsächlich: Raj kann in Gegenwart der attraktiven Emily ungehemmt reden ...
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen