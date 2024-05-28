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The Big Bang Theory

Such Dir eine Inderin!

ProSiebenStaffel 5Folge 4vom 28.05.2024
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The Big Bang Theory

Folge 4: Such Dir eine Inderin!

20 Min.Folge vom 28.05.2024Ab 6

Raj bläst Trübsal: Seine Freunde haben alle eine Freundin, er ist weiterhin einsamer Single. Penny und Bernadette beschließen, eine Freundin für ihn zu finden. Das Vorhaben gestaltet sich jedoch als schwierig - Rajs Unfähigkeit, mit Frauen zu sprechen, ist ein großes Problem. Emily, eine Bekannte von Penny aus dem Fitness-Studio, scheint die ideale Frau zu sein, da sie taub ist. Und tatsächlich: Raj kann in Gegenwart der attraktiven Emily ungehemmt reden ...

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