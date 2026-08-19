The Big Bang Theory
Folge 5: Ab nach Baikonur!
21 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 6
Sheldon und Leonard sind gerade in Stuarts Comicbuchladen, als Sheldons Lieblingsfeind Wil Wheaton den Laden betritt. Zu ihrer Überraschung lädt er die beiden zu seiner Party ein. Als Leonard erklärt, dass er mit Raj hingehen will, droht Sheldon die Freundschaft mit Leonard zu beenden. Howard ist außer sich vor Freude, als er erfährt, dass er ausgewählt wurde, zu einer Mission auf die Internationale Raumstation zu fliegen. Leider teilt Bernadette seine Freude ganz und gar nicht.
Weitere Folgen in Staffel 5
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Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 3 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 1-12: Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen