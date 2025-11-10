The Big Bang Theory
Folge 6: Mamis Liebling
21 Min.Folge vom 10.11.2025
Sheldons Mutter Mary ist zu Besuch. Doch die Freude währt nicht lange: Statt von seiner Mutter ein Brathähnchen zubereitet zu bekommen, geht sie lieber auf Leonards Vorschlag ein, Sushi essen zu gehen. Sheldon hat zudem ein Unterhaltungsprogramm für Mary ausgearbeitet. Er muss aber schockiert zur Kenntnis nehmen, dass seine Mutter den Besuch eines Vortrags mit einem Nobelpreisträger ablehnt und stattdessen lieber mit den anderen eine Stadtrundfahrt macht.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Big Bang Theory
Alle 4 Staffeln und Folgen
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen