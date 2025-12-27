Freunde sind wie ToilettenpapierJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 22: Freunde sind wie Toilettenpapier
20 Min.Folge vom 27.12.2025
Penny lädt die Clique zu einer Weinprobe ein. Sheldon und Bernadette passen: Sheldon mag keinen Wein, und Bernadette kann wegen ihrer Schwangerschaft nichts trinken. Sie verbringen den Abend zusammen - und haben mehr Spaß als gedacht. Die anderen hingegen können die Weinprobe nicht wirklich genießen, da allerhand unliebsame Themen auf den Tisch kommen.
The Big Bang Theory
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Altersfreigabe:
0
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen