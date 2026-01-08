Die Annäherungs-VersuchungJetzt kostenlos streamen
The Big Bang Theory
Folge 24: Die Annäherungs-Versuchung
19 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 6
Penny und Leonard beschließen, ihr Ehegelübde zu erneuern und dieses Mal zusammen mit ihren Freunden und der Familie zu feiern. Allerdings ist die Stimmung ziemlich angespannt, da sich Leonards Mutter Beverly und Sheldons Mom Mary nicht ausstehen können. Außerdem hat Leonard seinen Vater Alfred eingeladen - was Beverly mehr als empört. Doch dann nimmt der Abend eine interessante Wendung ...
Genre:Sitcom
Produktion:US, 2007
Copyrights:© Warner Bros. Entertainment GmbH
Enthält Produktplatzierungen