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The Challenge: All Stars

MTV liveStaffel 3Folge 10vom 02.08.2026
Kampf um die Krone

Kampf um die KroneJetzt kostenlos streamen

The Challenge: All Stars

Folge 10: Kampf um die Krone

47 Min.Folge vom 02.08.2026Ab 12

TJ sorgt für einige Wendungen während die Spieler um die Krone und ihren Teil des Preisgeldes von 500.000 $ kämpfen. TJ serviert einen der ekligsten Checkpoints in der 'Challenge'-Geschichte, der einige All Stars bis ins Mark erschüttert.

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