Staffel 3Folge 5vom 01.07.2026
Mehr als Freunde?Jetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 5: Mehr als Freunde?
46 Min.Folge vom 01.07.2026Ab 12
Grenzen werden gezogen, als mehrere All-Stars sich gegen die Konkurrenz verbünden. Zwei Spieler landen im Rampenlicht, als ein Veteran sie beschuldigt, mehr als bloß Verbündete zu sein. Ein All-Star gefährdet das Spiel eines Freundes und büßt dafür.
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: MTV & © Season 3-4: MTV Germany