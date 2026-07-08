Staffel 3Folge 6vom 08.07.2026
Die Rache der All StarsJetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 6: Die Rache der All Stars
44 Min.Folge vom 08.07.2026Ab 12
Mehrere Teilnehmer gehen aufs Ganze, um das Machtgleichgewicht im Haus zu kippen. Eine aufreibende Challenge treibt die Spieler ans Limit und bringt einige Rivalitäten zum Kochen. In der letzten Minute gibt es einen großen Schock für alle.
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: MTV & © Season 3-4: MTV Germany