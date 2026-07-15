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The Challenge: All Stars

MTV liveStaffel 3Folge 7vom 15.07.2026
Lass uns einen Deal machen

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The Challenge: All Stars

Folge 7: Lass uns einen Deal machen

44 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12

TJ empfängt die Spieler bei einer witzigen und abgedrehten Quiz-Challenge. Die Machenschaften eines All Stars gefährden einen anderen Spieler. Ein paar hochkarätige Begegnungen in der Arena sorgen für explosive Schlachten.

Weitere Folgen in Staffel 3

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