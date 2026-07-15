Staffel 3Folge 7vom 15.07.2026
Lass uns einen Deal machenJetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 7: Lass uns einen Deal machen
44 Min.Folge vom 15.07.2026Ab 12
TJ empfängt die Spieler bei einer witzigen und abgedrehten Quiz-Challenge. Die Machenschaften eines All Stars gefährden einen anderen Spieler. Ein paar hochkarätige Begegnungen in der Arena sorgen für explosive Schlachten.
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: MTV & © Season 3-4: MTV Germany