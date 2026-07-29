Staffel 3Folge 9vom 29.07.2026
Betrüger! Betrüger!Jetzt kostenlos streamen
The Challenge: All Stars
Folge 9: Betrüger! Betrüger!
46 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12
Die Finalisten landen auf einer abgelegenen Privatinsel, bereit für das zermürbende Finale. Dabei kämpfen sie um Ruhm und Ehre. Wer behält bei dem enormen Druck die Nerven, sticht die Konkurrenz aus und greift nach der Krone?
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: All Stars
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality-Spielshow
Produktion:US, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 4-5: MTV & © Season 3-4: MTV Germany