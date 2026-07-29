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The Challenge: All Stars

MTV liveStaffel 3Folge 9vom 29.07.2026
Betrüger! Betrüger!

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The Challenge: All Stars

Folge 9: Betrüger! Betrüger!

46 Min.Folge vom 29.07.2026Ab 12

Die Finalisten landen auf einer abgelegenen Privatinsel, bereit für das zermürbende Finale. Dabei kämpfen sie um Ruhm und Ehre. Wer behält bei dem enormen Druck die Nerven, sticht die Konkurrenz aus und greift nach der Krone?

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