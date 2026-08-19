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The Challenge: Untold History

MTV liveStaffel 1Folge 4vom 19.08.2026
Die Besten aller Zeiten

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The Challenge: Untold History

Folge 4: Die Besten aller Zeiten

42 Min.Folge vom 19.08.2026Ab 12

Die Konkurrentinnen und Konkurrenten versuchen verschiedene Missionen auf der Welt zu meistern. Dabei bilden sie Freundschaften, Rivalitäten und Romanzen, die von brutalen Ausscheidungen beeinflusst werden, als sie versuchen 1 Million zu gewinnen.

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