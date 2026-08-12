Staffel 1Folge 6vom 12.08.2026
Erwarte das UnerwarteteJetzt kostenlos streamen
The Challenge: Untold History
Folge 6: Erwarte das Unerwartete
40 Min.Folge vom 12.08.2026Ab 12
Teilnehmer, Produzenten und Medienexperten reden über das Konzept der Reality-Show "The Challenge".
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Alle Staffeln im Überblick
The Challenge: Untold History
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Dokumentation, Reality
Produktion:US, 2022
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1: MTV & © Season 1: MTV Germany