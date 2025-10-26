The Challenge
Folge 12: Folge 12
60 Min.Folge vom 26.10.2025Ab 12
Der Actionfilm "Running Man" inspiriert zur heutigen Herausforderung mit Ketten, Autos und Zündern. Nach dem gescheiterten Versuch eines Spielers, entwickeln alle eine Strategie, wie sie diese Wendung zu ihrem Vorteil nutzen können.
The Challenge
