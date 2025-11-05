The Challenge
Folge 13: Folge 13
60 Min.Folge vom 05.11.2025Ab 12
Die Herausforderer werden auf den Raubzug des Jahrhunderts geschickt, um einen Schlüssel zu finden, und zwar Mithilfe von Heuhaufen. Diese anstrengende Herausforderung ist ein entscheidender Test für die Schnelligkeit und Ausdauer.
Genre:Reality-Spielshow, Unterhaltung
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© MTV