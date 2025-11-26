Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Challenge

Folge 16

MTVStaffel 41Folge 16vom 26.11.2025
Folge 16

Folge 16Jetzt kostenlos streamen

The Challenge

Folge 16: Folge 16

60 Min.Folge vom 26.11.2025Ab 12

Die Kandidaten der Spielshow nehmen an einer großen WG-Party in Prag teil und müssen dort gegeneinander antreten. Aufgeteilt in drei Teams müssen sie verrückte und aufregende Aufgaben lösen, um hohe Preisgelder zu gewinnen.

Weitere Folgen in Staffel 41

Alle Staffeln im Überblick

The Challenge
MTV
The Challenge

The Challenge

Alle 1 Staffeln und Folgen