The Crime Chronicles
Folge vom 21.11.2019: Vermisste Kinder
44 Min.Folge vom 21.11.2019Ab 12
Queens, NY, 1965. Eddie (20) und Alice (26) Crimmins trennen sich und streiten um das Sorgerecht ihrer Kinder. Eines Nachts verschwinden der 5-Jährige und die 4-Jährige und werden später tot aufgefunden. Als die Polizei die Eltern befragt, ist Alice weder hysterisch, noch weint sie. Stattdessen ist sie stark geschminkt und sexy gekleidet. Auch Eddie verhält sich merkwürdig. Die Polizei ist von der Schuld der Eltern überzeugt und versucht zwischen einer toxischen Ehe, Affären, möglichen Verbindungen zur organisierten Kriminalität und zu hochrangigen Politikern eine Tragödie aufzuklären.
Genre:Krimi, Dokudrama
