Folge vom 05.12.2019: Tödlicher Flug
Denver, 1955: Der United Airlines Flug 629 Richtung Seattle explodiert auf halber Strecke. Alle Passagiere sterben, und die ganze Nation trauert. Doch als die Ermittler auf Ungereimtheiten stoßen, darunter widersprüchliche Aussagen des Kontrollturms, kommen Fragen auf, ob es sich bei diesem Unglück überhaupt um einen Unfall handelt. In einer Zeit vor Black Box und Transportsicherheitsbehörde braucht es monatelange mühevolle Polizeiarbeit, um die Wahrheit herauszufinden. Aber dann decken die Beamten ein ausgeklügeltes Mordkomplott auf, das 43 unschuldige Passagiere mit in den Tod riss.
