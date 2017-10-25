The Crime Chronicles
Folge vom 25.10.2017: High School Drama
44 Min.Folge vom 25.10.2017Ab 12
Odessa, Texas, 1961. Als Mrs. Williams das Verschwinden ihrer Tochter Betty meldet, hält sich die Besorgnis der Polizei in Grenzen. Die 17-Jährige ist ein rebellisches Mädchen, das sich gegen Rassismus einsetzt und im erzkonservativen Odessa damit aneckt. Außerdem hat Betty wechselnde Affären, weil sie ihre Sexualität ausleben will. Nach einer kurzen Beziehung mit Footballspieler Mack, der sie schnell wieder fallen ließ, schläft Betty mit dessen Freund Bill. Doch dieser One-Night-Stand ruinierte ihren Ruf dermaßen, dass das Mädchen an Selbstmord denkt. Bei ihren Ermittlungen stoßen die Beamten auf ein mörderisches Netzt aus Eifersucht und Intrigen.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
