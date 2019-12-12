The Crime Chronicles
Folge vom 12.12.2019: Doppelmord in Manhattan
44 Min.Folge vom 12.12.2019Ab 12
Als Redaktionsassistentin Patricia Tolles in ihre New Yorker Wohnung zurückkehrt, sind die Räume verwüstet und voller Blut. In einem der Zimmer liegen die Leichen ihrer Mitbewohnerinnen Janice Wylie und Emily Hoffert. Janice wurde vergewaltigt, auf beide Opfer wurde über 60 Mal eingestochen. Unzählige junge Frauen, die nach New York gekommen sind, um ihre beruflichen Träume zu verwirklichen, sind in Panik und fühlen sich zuhause nicht mehr sicher. Das New Yorker Police Department steht unter enormem Druck, den Doppelmord aufzuklären, und übersieht dabei einen entscheidenden Hinweis.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.