The Crime Chronicles
Folge vom 19.12.2019: Der Richter und sein Henker
Folge vom 19.12.2019
West Palm Beach County, Florida, 1955: Richter Curtis Chillingworth und Ehefrau Marjorie verlassen eine Dinnerparty und verabschieden sich von ihren Freunden, bevor sie ins Auto steigen und davonfahren. Danach wird das Paar nie wiedergesehen. Als die Polizei ihre Ermittlungen startet, finden sie im Hause Chillingworth eine zerbrochene Verandalampe, Blutstropfen auf dem Strandweg und abgerissenes Klebeband. Doch sonst gibt es keine Spuren, und der Fall bleibt ungeklärt. Erst vier Jahre später tut sich durch Zufall ein Netz aus Korruption, Lügen und Betrug auf, das seinesgleichen sucht.
Genre:Krimi, Dokudrama
12
