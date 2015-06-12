The Crime Chronicles
Folge vom 12.06.2015: Wer erschoss Doc Adams?
44 Min.Folge vom 12.06.2015Ab 12
Im Jahr 1952 war Live Oak ein verschlafenes Nest in Florida, in dem strenge Rassentrennung herrschte. Schon aus diesem Grund war das Verbrechen, das sich hier ereignete, ungeheuerlich: Dr. Leroy Adams, der in seiner Arztpraxis weiße wie auch schwarze Patienten behandelte und als einziger Weißer keinerlei Unterschiede bezüglich Hautfarbe machte, war kaltblütig erschossen worden. Zeugen hatten kurz vor den Schüssen eine elegant gekleidete Frau in seinem Behandlungszimmer gesehen, welche schnell als Ruby McCollum - die reichste Farbige in Live Oak - identifiziert wird. Doch welchen Grund hatte Ruby, den allseits verehrten und beliebten Doc zu ermorden?
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.