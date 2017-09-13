The Crime Chronicles
Folge vom 13.09.2017: Tod in New York
Am Ostersonntag des Jahres 1937 werden die Leichen von Ronnie Gedeon, ihrer Mutter Mary und des Untermieters Frank Byrnes in Marys New Yorker Wohnung entdeckt. Ronnie und ihre Mutter sind sexuell missbraucht und dann erwürgt worden. Der Untermieter wurde erstochen. Da die Wohnungstür unversehrt ist und keine Wertgegenstände entwendet wurden, haben die Opfer ihren Mörder wahrscheinlich gekannt. Die schöne 20-jährige Ronnie posierte oft nackt für die Titel von billigen Krimiheften und stand zur damaligen Zeit nur knapp über einer Prostituierten. Die Polizei kommt mit den Ermittlungen jedoch kaum voran, bis sie Ronnies Tagebuch findet.
