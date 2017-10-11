The Crime Chronicles
Folge vom 11.10.2017: Mord in bester Gesellschaft
44 Min.Folge vom 11.10.2017Ab 12
Macon, Georgia, 1960. Immobilien-Mogul Chester Burge liegt nach einer Leistenbruch-OP im Krankenhaus, als er im Radio die schreckliche Nachricht hört: Seine Frau Mary wurde ermordet in ihrem Bett gefunden. Am Tatort gibt es keinerlei Hinweise, die auf den Grund des brutalen Verbrechens schließen lassen. Außer einem Diamantring fehlen keine Wertgegenstände. Das Ehepaar Burge hat jedoch zahlreiche Feinde. Und die Ermittlungsbeamten fragen sich, ob nur Mary im Fokus des Täters stand, oder ob auch Chester ermordet werden sollte. Doch die Hintergründe des Verbrechens, die im Lauf der Ermittlungen ans Licht kommen, sind an Niedertracht kaum zu überbieten.
Genre:Krimi, Dokudrama
Altersfreigabe:
12
