The Dead Files
Ab 12
Ab 12
The Dead Files
In der neuen Staffel von „The Dead Files“ treffen Übernatürliches und knallharte Ermittlungsarbeit aufeinander. Medium Amy Allan nimmt Geister und Energien wahr, die Menschen in ihren Häusern in Angst versetzen. Unabhängig davon untersucht Ex-Mordermittler Steve DiSchiavi historische Akten, Verbrechen und Zeitzeugenberichte. Zu ihm sprechen die Lebenden, mit Amy nehmen die Toten Kontakt auf. Erst am Ende vergleichen sie ihre Ergebnisse – oft mit frappierenden Übereinstimmungen. So entsteht ein einzigartiger Mix aus Paranormalem und investigativer Recherche.
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.