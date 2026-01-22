The Dead Files
Folge vom 22.01.2026: Der tote Stalker
45 Min.Folge vom 22.01.2026Ab 12
Steve und Amy reisen nach Victorville in Kalifornien, um einer zutiefst verängstigten Frau beizustehen, die überzeugt ist, dass ihr Haus von einer übernatürlichen Präsenz beherrscht wird. Sie berichtet von unheimlichen Erscheinungen, Angriffen im Schlaf und glaubt fest daran, dass dieses finstere Wesen ihre Mitbewohnerin getötet hat. Nun fürchtet sie, dass es wieder zuschlagen wird, wenn sie keine Hilfe erhält. Während Steve den verstörenden Vorfällen und der Geschichte des Hauses nachgeht und Amy die dunkle Präsenz direkt wahrnimmt, wird klar: Die Gefahr ist noch größer, als die Bewohner ahnen.
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
