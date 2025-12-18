Familienfehden und LynchjustizJetzt kostenlos streamen
The Dead Files
Folge vom 18.12.2025: Familienfehden und Lynchjustiz
44 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Eine junge Frau bittet um Hilfe, weil ihre Eltern in ihrem alten Haus von unerklärlichen Phänomenen terrorisiert werden. Gegenstände fliegen durch die Luft, Geräte schalten sich von selbst ein, und ihre Mutter wacht mit Kratzwunden und Blutergüssen auf. Medium Cindy spürt ein bösartiges Wesen – eine tote Frau, die voller Hass auf die Bewohner ist und sie im Schlaf quälen will. Ermittler Steve entdeckt bei seinen Recherchen eine dunkle Vergangenheit: Clan-Fehden, Lynchjustiz und alte Todesfälle überschatten das Grundstück. Gemeinsam versuchen Cindy und Steve, die Familie vor dem Zorn der Toten zu retten.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.