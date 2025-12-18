The Dead Files
Folge vom 18.12.2025: Leichtsinnige Hexerei
44 Min.Folge vom 18.12.2025Ab 12
Auf der Suche nach Ruhe und Frieden ziehen Brittany und ihr Vater Bill in eine abgelegene Hütte in Tennessee, doch anstelle von Idylle erleben sie dort den blanken Horror. Dunkle Kräfte machen ihr Leben zur Qual, unsichtbare Hände fügen ihnen Kratzspuren zu, geisterhafte Stimmen flüstern bedrohliche Botschaften. Panisch, dass eine böse Macht von ihnen Besitz ergriffen hat, bitten sie Ermittler Steve und Medium Cindy um Hilfe. Während Steve ein blutiges Verbrechen aus der Vergangenheit aufdeckt, spürt Cindy den Geist eines gewalttätigen Mörders – und eine dunkle Energie, die Brittany in Lebensgefahr bringt.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.