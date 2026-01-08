The Dead Files
Folge vom 08.01.2026: Spuk im Octagon Hall Museum
44 Min.Folge vom 08.01.2026Ab 12
In der historischen Octagon Hall in Kentucky häufen sich gefährliche und unerklärliche Vorfälle: Besucher werden von unsichtbaren Kräften gestoßen, gekratzt oder anderweitig attackiert. Museums-Team und Gäste berichten von erschreckend realen Erscheinungen – von Soldaten des ehemaligen Bürgerkriegs bis zu einer wütenden Frau in Trauerkleidung. Ermittler Steve und Medium Cindy untersuchen den Fall und stoßen auf eine bewegte Vergangenheit voller Gewalt, Verlust und tragischen Schicksalen. Schon bald zeigt sich, dass hier mehr geblieben ist als nur Erinnerungen, und dass manche Geister zum Kampf bereit sind.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Paranormal
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.