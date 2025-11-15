Die Belohnung für SadismusJetzt kostenlos streamen
The Eminence in Shadow
Folge 4: Die Belohnung für Sadismus
24 Min.Folge vom 15.11.2025Ab 16
Alexia wird vom Diablos-Kult entführt, der es auf ihr königliches Blut abgesehen hat. Cid wird währenddessen gefangen gehalten und von den Rittern brutal verhört, da man ihn für das Verschwinden der Prinzessin verantwortlich macht.
Genre:Anime, Fantasie, Action, Tragikomödie
Produktion:JP, 2022
