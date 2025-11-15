Zum Inhalt springenBarrierefrei
The Eminence in Shadow

ProSieben MAXX Staffel 1 Folge 4 vom 15.11.2025
24 Min. Folge vom 15.11.2025 Ab 16

Alexia wird vom Diablos-Kult entführt, der es auf ihr königliches Blut abgesehen hat. Cid wird währenddessen gefangen gehalten und von den Rittern brutal verhört, da man ihn für das Verschwinden der Prinzessin verantwortlich macht.

