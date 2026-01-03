Zum Inhalt springenBarrierefrei
Deine Lüge, deine Bitte

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 14vom 03.01.2026
Folge 14: Deine Lüge, deine Bitte

24 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 16

Cid steht Nelson im Kampf gegenüber. Der Bösewicht nutzt die ganze Magie des Heiligen Reiches, um den Jungen in die Knie zu zwingen. Doch Cid hat einen Plan in der Hinterhand, um den Feind zu besiegen ...

