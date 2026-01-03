Deine Lüge, deine BitteJetzt kostenlos streamen
The Eminence in Shadow
Folge 14: Deine Lüge, deine Bitte
24 Min.Folge vom 03.01.2026Ab 16
Cid steht Nelson im Kampf gegenüber. Der Bösewicht nutzt die ganze Magie des Heiligen Reiches, um den Jungen in die Knie zu zwingen. Doch Cid hat einen Plan in der Hinterhand, um den Feind zu besiegen ...
Genre:Anime, Fantasie, Action, Tragikomödie
Produktion:JP, 2022
16
