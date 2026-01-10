Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Eminence in Shadow

Das nicht ersichtliche Motiv

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 16vom 10.01.2026
Das nicht ersichtliche Motiv

Das nicht ersichtliche MotivJetzt kostenlos streamen

The Eminence in Shadow

Folge 16: Das nicht ersichtliche Motiv

24 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 16

Nachdem Prinzessin Rose ihren Verlobten angegriffen hat, befindet sie sich auf der Flucht durch den Untergrund der Hauptstadt. Das Königreich Oriana will sich selbst um die Angelegenheit kümmern und untersagt Midgar, sich einzumischen. Cid tritt im Bushin Turnier weiterhin als Nor Malo auf und beeindruckt das Publikum mit seinen Fähigkeiten.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Eminence in Shadow
ProSieben MAXX
The Eminence in Shadow

The Eminence in Shadow

Alle 1 Staffeln und Folgen