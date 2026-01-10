Das nicht ersichtliche MotivJetzt kostenlos streamen
The Eminence in Shadow
Folge 16: Das nicht ersichtliche Motiv
24 Min.Folge vom 10.01.2026Ab 16
Nachdem Prinzessin Rose ihren Verlobten angegriffen hat, befindet sie sich auf der Flucht durch den Untergrund der Hauptstadt. Das Königreich Oriana will sich selbst um die Angelegenheit kümmern und untersagt Midgar, sich einzumischen. Cid tritt im Bushin Turnier weiterhin als Nor Malo auf und beeindruckt das Publikum mit seinen Fähigkeiten.
The Eminence in Shadow
Genre:Anime, Fantasie, Action, Tragikomödie
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH