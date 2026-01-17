Zum Inhalt springenBarrierefrei
Auf den Augenblick setzen

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 18vom 17.01.2026
Folge 18: Auf den Augenblick setzen

24 Min.Folge vom 17.01.2026Ab 16

Cid erhält von seiner Schwester ein Ticket für einen exklusiven Logenplatz beim Bushin Turnier. Dort trifft er auf Prinzessin Iris, die ihm mehr Aufmerksamkeit zukommen lässt, als ihm lieb ist. Als Nor Malo muss er später selbst im Turnier antreten und trifft auf eine starke Gegnerin ...

ProSieben MAXX
