Gründung des Shadow GardenJetzt kostenlos streamen
The Eminence in Shadow
Folge 2: Gründung des Shadow Garden
24 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16
Nachdem Kageno von einem Lastwagen überfahren wurde, wird er in einer neuen Welt voller Magie wiedergeboren. Als Cid Kagenou kann er dort endlich sein Ziel erreichen, eine Schatteneminenz zu werden. Er gründet die Organisation Shadow Garden, die gegen den von ihm erfundenen Diablos-Kult ankämpfen muss.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
The Eminence in Shadow
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Anime, Fantasie, Action, Tragikomödie
Produktion:JP, 2022
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© Peppermint anime GmbH