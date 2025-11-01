Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
The Eminence in Shadow

Gründung des Shadow Garden

ProSieben MAXXStaffel 1Folge 2vom 01.11.2025
Gründung des Shadow Garden

Gründung des Shadow GardenJetzt kostenlos streamen

The Eminence in Shadow

Folge 2: Gründung des Shadow Garden

24 Min.Folge vom 01.11.2025Ab 16

Nachdem Kageno von einem Lastwagen überfahren wurde, wird er in einer neuen Welt voller Magie wiedergeboren. Als Cid Kagenou kann er dort endlich sein Ziel erreichen, eine Schatteneminenz zu werden. Er gründet die Organisation Shadow Garden, die gegen den von ihm erfundenen Diablos-Kult ankämpfen muss.

Weitere Folgen in Staffel 1

Alle Staffeln im Überblick

The Eminence in Shadow
ProSieben MAXX
The Eminence in Shadow

The Eminence in Shadow

Alle 1 Staffeln und Folgen